Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tradisi Sapu Koin di Jembatan Sewo, Antara Berkah dan Bahaya

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |03:03 WIB
Tradisi Sapu Koin di Jembatan Sewo, Antara Berkah dan Bahaya
Tradisi sapu koin di Jembatan Sewo, antara berkah dan bahaya (Foto: Andrian Supendi/Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Di tengah hiruk pikuk arus mudik Lebaran, Jembatan Sewo di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi sorotan dengan tradisi uniknya, yaitu Sapu Koin.

Para penyapu koin, bersenjatakan sapu lidi, beradu cepat mengumpulkan koin-koin yang dilemparkan oleh para pengendara yang melintas di atas jembatan. Tradisi yang telah berlangsung turun temurun ini, sayangnya menyimpan bahaya di balik berkahnya.

Kapolsek Sukra, IPDA Nanang Dasuki, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mengimbau para penyapu koin untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.

"Kami sudah silaturahmi dengan ketua mereka, mengimbau agar tidak melaksanakan sapu koin, karena membahayakan pengguna jalan. Kami juga sudah berikan santunan dan bantuan agar mereka istirahat di rumah," ujar Nanang, Senin (24/3/2025).

Namun, imbauan itu tampaknya belum sepenuhnya diindahkan. Pihak kepolisian juga telah memasang imbauan tertulis yang berisi sanksi bagi para pelempar koin. 

"Kami sudah pasang pamflet di pinggir jalan. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak terkait, kemungkinan ke depan mereka (penyapu koin) akan dikumpulkan lagi," ujar Nanang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/10/525/2054130/tradisi-unik-masjid-tertua-di-cirebon-azan-dikumandangkan-tujuh-orang-sekaligus-7uqQOcStuA.JPG
Tradisi Unik Masjid Tertua di Cirebon: Azan Dikumandangkan Tujuh Orang Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/03/525/1279784/inilah-tradisi-tangkap-ikan-sambut-upacara-adat-nyangku-aSxqRESuhq.jpg
Inilah Tradisi Tangkap Ikan Sambut Upacara Adat Nyangku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/08/04/527/1019664/BgdkVHUFSp.jpg
Ribuan Orang Berebut Saweran di Garebek Syawal Keraton Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/10/527/924697/FfWdRjYa0O.jpg
Ibu-Ibu Rela Antre Berjam-jam demi Air Sisa Cucian Gong Sekati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/13/527/896458/NI2wWyXd4h.jpg
22 Raja & Sultan se-Tanah Air Kumpul di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/18/527/883200/4AZJYPiOU6.jpg
Air pun Dinikahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement