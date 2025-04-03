Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Minibus Pelangsir BBM Kebakaran di Jambi, Sopir Melarikan Diri

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |12:56 WIB
Minibus Pelangsir BBM Kebakaran di Jambi, Sopir Melarikan Diri
Minibus pelangsir BBM kebakaran di Jambi (Foto : Istimewa)
A
A
A

MUAROJAMBI - Sebuah minibus yang diduga pelangsir BBM pertalite secara berulang di SPBU Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi, kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sang sopir diketahui melarikan diri.

Akibat dari kejadian tersebut asap tebal hitam membumbung tinggi ke udara. Sementara, api terus berkobar hingga menghabiskan semua yang ada di dalam mobil.

Warga yang ada disekitarnya tidak dapat berbuat banyak. Akibatnya, mobil tersebut ludes terbakar hingga menjadi rangka mobil.

 
Kapolsek Maro Sebo, Muarojambi, Iptu Jefri Simamora mengatakan, saat kejadian kendaraan mini bus tersebut penuh dengan muatan BBM jenis pertalite.

"Api sangat besar dan cepat sekali membakar mobil tersebut," tuturnya, Kamis (3/4/2025).

Topik Artikel :
Bensin mobil terbakar Kebakaran
