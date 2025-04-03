Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KMP Mutiara Ferindo 2 Kebakaran di Perairan Banten, Belasan ABK Dievakuasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |10:48 WIB
KMP Mutiara Ferindo 2 Kebakaran di Perairan Banten, Belasan ABK Dievakuasi
Belasa ABK dievakuasi usai kapal feri kebakaran (Foto : Bakamla)
A
A
A

JAKARTA - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Ferindo 2 dilaporkan kebakaran pada Kamis (3/4/2025) dini hari tadi. Belasan anak buah kapal (ABK) pun berhasil dievakuasi.

Komandan KN Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko menjelaskan, kebakaran itu bermula saat kapal tengah lego jangkar di perairan Banten. Salah satu juru minyak kapal, Yandi, melihat asap mengepul dari blower saat mematikan generator darurat.

"Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, api diketahui berasal dari Car Deck D," tutur Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Ia mengatakan, Yandi segera memanggil Masinis 3 dan beberapa crew lainnya untuk berupaya memadamkan api. Namun, api terus membesar hingga Chief Officer kapal meminta pertolongan melalui komunikasi VHF kepada KN Tanjung Datu-301.

Merespons itu, Rudi mengaku langsung mengerahkan tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) untuk melakukan evakuasi ABK. Ia berkata, pihaknya berhasil mengevakuasi 12 ABK dari total 17 ABK yang berada di kapal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193392//villa-FV8O_large.jpg
10 Villa di Bali Ludes Terbakar Gegara Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192349//petugas_pemadam_kebakaran-Yui5_large.jpg
Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement