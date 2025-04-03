KMP Mutiara Ferindo 2 Kebakaran di Perairan Banten, Belasan ABK Dievakuasi

JAKARTA - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Ferindo 2 dilaporkan kebakaran pada Kamis (3/4/2025) dini hari tadi. Belasan anak buah kapal (ABK) pun berhasil dievakuasi.

Komandan KN Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko menjelaskan, kebakaran itu bermula saat kapal tengah lego jangkar di perairan Banten. Salah satu juru minyak kapal, Yandi, melihat asap mengepul dari blower saat mematikan generator darurat.

"Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, api diketahui berasal dari Car Deck D," tutur Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Ia mengatakan, Yandi segera memanggil Masinis 3 dan beberapa crew lainnya untuk berupaya memadamkan api. Namun, api terus membesar hingga Chief Officer kapal meminta pertolongan melalui komunikasi VHF kepada KN Tanjung Datu-301.

Merespons itu, Rudi mengaku langsung mengerahkan tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) untuk melakukan evakuasi ABK. Ia berkata, pihaknya berhasil mengevakuasi 12 ABK dari total 17 ABK yang berada di kapal.