Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BMKG Prediksi Hujan Guyur Nagreg hingga 6 April, Pemudik Diminta Waspada

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |00:02 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Nagreg hingga 6 April, Pemudik Diminta Waspada
Nagreg basah pemudik diminta hati-hati
A
A
A

BANDUNG - Pemudik yang melintasi jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, diimbau untuk lebih berhati-hati dalam beberapa hari ke depan.

Menurut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas rendah hingga sedang masih akan mengguyur wilayah tersebut hingga 6 April 2025.

Pantauan di lokasi, hujan yang turun sejak sore hingga malam pada Rabu (2/4/2025) sudah mulai berdampak pada perjalanan pemudik.

Sejumlah pengendara roda dua terlihat berteduh di sepanjang jalur Nagreg hingga Cikaledong, sementara kendaraan roda empat melaju lebih pelan akibat jalanan yang basah dan licin.

Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahyu, mengatakan bahwa potensi hujan masih akan terus terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk jalur mudik utama seperti Nagreg.

“Diprediksi hujan akan mengguyur 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, hingga 6 April mendatang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

Menurutnya, hujan yang terjadi saat ini masih dalam kategori ringan hingga sedang, namun tetap berpotensi mempengaruhi perjalanan pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan roda dua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
nagreg mudik lebaran mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement