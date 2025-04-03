BMKG Prediksi Hujan Guyur Nagreg hingga 6 April, Pemudik Diminta Waspada

BANDUNG - Pemudik yang melintasi jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, diimbau untuk lebih berhati-hati dalam beberapa hari ke depan.

Menurut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas rendah hingga sedang masih akan mengguyur wilayah tersebut hingga 6 April 2025.

Pantauan di lokasi, hujan yang turun sejak sore hingga malam pada Rabu (2/4/2025) sudah mulai berdampak pada perjalanan pemudik.

Sejumlah pengendara roda dua terlihat berteduh di sepanjang jalur Nagreg hingga Cikaledong, sementara kendaraan roda empat melaju lebih pelan akibat jalanan yang basah dan licin.

Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahyu, mengatakan bahwa potensi hujan masih akan terus terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk jalur mudik utama seperti Nagreg.

“Diprediksi hujan akan mengguyur 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, hingga 6 April mendatang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

Menurutnya, hujan yang terjadi saat ini masih dalam kategori ringan hingga sedang, namun tetap berpotensi mempengaruhi perjalanan pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan roda dua.