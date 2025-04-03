Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Arus Balik Lebaran, Jalur Gentong Tasikmalaya Arah Bandung Macet Parah

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |07:06 WIB
Arus Balik Lebaran, Jalur Gentong Tasikmalaya Arah Bandung Macet Parah
TASIKMALAYA - Arus balik lebaran mulai terlihat di Jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu (2/4/2025) malam. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di beberapa titik di jalur Lingkar Selatan itu.

Pantauan Okezone, sempat ada kepadatan mulai mulai dari Simpang Pamoyanan hingga Jalur Gentong Tasikmalaya. Kepadatan ini terjadi dari arah Jawa Tengah menuju Bandung.

Kendaraan pelat luar kota mulai melewati jalur arteri ini. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi mengakui kepadatan memang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung.

"Arus lalu lintas pada malam hari ini dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ramai lancar, bahkan cenderung menyepi," kata Faruk kepada awak media.

"Namun untuk arus lalu lintas dari Tasikmalaya menuju Bandung padat," sambungnya.

Melansir data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya per hari ini, sebanyak 23.981 kendaraan melintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung.

Arah sebaliknya, ada 24.366 kendaraan yang melewati Jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pihak kepolisian pun tak tinggal diam melihat peningkatan volume kendaraan yang melintas di Jalur Gentong Tasikmalaya. Skema buka tutup one way sepenggal diterapkan untuk mengurai kemacetan saat arus balik.

 

Halaman:
1 2
      
