Gempa M5,0 Guncang Cilacap Jateng, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada H+4 Lebaran atau Jumat (4/4/2025). Gempa bumi dipastikan tidak berpotensi tsunami.

"Mag:5.0, 04-Apr-25 13:59:48 WIB, Lok:8.43 LS,109.18 BT (80 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Kebumen, Bantul hingga Pacitan. Pusat gempa berada di laut Kabupaten Cilacap.

"Pusat gempa berada di laut 80 km Tenggara Cilacap, Kedalaman:10 Km Dirasakan (MMI) III Cilacap, III Kebumen, III Bantul, II - III Pacitan," jelasnya.



(Angkasa Yudhistira)