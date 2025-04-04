Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gempa M5,0 Guncang Cilacap Jateng, Tidak Berpotensi Tsunami 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |15:05 WIB
Gempa M5,0 Guncang Cilacap Jateng, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa M5,0 Guncang Cilacap Jateng, Tidak Berpotensi Tsunami (Foto Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada H+4 Lebaran atau Jumat (4/4/2025). Gempa bumi dipastikan tidak berpotensi tsunami.

"Mag:5.0, 04-Apr-25 13:59:48 WIB, Lok:8.43 LS,109.18 BT (80 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Kebumen, Bantul hingga Pacitan. Pusat gempa berada di laut Kabupaten Cilacap.

"Pusat gempa berada di laut 80 km Tenggara Cilacap, Kedalaman:10 Km Dirasakan (MMI) III Cilacap, III Kebumen, III Bantul, II - III Pacitan," jelasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Cilacap Gempa
