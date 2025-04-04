Open House Lebaran, Bupati Kendal Kenakan Dress KSFW 2025

KENDAL – Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dan istri Wakil Bupati Kendal Niken Larasati menggelar Open House 2025 di hari keempat lebaran. Keduanya juga menghadiri Festival Syawalan 2025 di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

Keduanya mengenakan dress yang menyedot perhatian pengunjung Kendal Sharia Fashion Week (KSFW) 2025 saat libur Lebaran 2025.

Dyah Kartika mengapresiasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kendal, seperti Dyah Ayu Pradana yang memiliki produk fesyen yang digemari masyarakat luas. Para pelanggannya berasal dari Jakarta, Semarang, dan daerah lain di Indonesia.

“Biasanya masyarakat Kendal yang butuh baju belanjanya ke Semarang. Jadi alhamdulillah sekali ini Mbak Ayu kemarin-kemarin customernya dari Jakarta dan luar Kendal, sekarang mengembangkan usahanya di pasar Kendal yang harganya menyesuaikan masyarakat,” kata Dyah Kartika saat Open House di Pendopo, Jumat (4/4/2025).

“Kalau kemarin harganya di Jakarta dan luar Kendal cukup tinggi, sekarang harganya menyesuaikan di pasar masyarakat Kendal,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Dyah Ayu Ardana mengenakan busana dengan bahan yang flowy nan manis, yang mengambil warna-warna pastel. Desain busana itu merupakan pesanan sesuai keinginan.

Sekadar diketahui, dua jenama fesyen muslimah Indonesia, Design By Ayu dan Golden Fashion, merilis koleksi baju Lebaran 2025 di awal Ramadhan. Tak sedikit di antara mereka yang kebanjiran pesanan.

Koleksinya langsung ludes dalam hitungan menit setelah peluncuran di KSFW 2025. Jika Lebaran tahun lalu, Indonesia diramaikan oleh busana muslimah dengan kain shimer bling bling, maka tahun ini busana dengan warna burgundy mendominasi pasar. Golden Fashion menjadi salah satu Jenama yang meluncurkan busana muslim burgundy.

Dyah Ayu Ardana, selaku Co-Founder Golden Fashion mengaku koleksi busana glamour berwarna solid gelap menjadi yang paling laris, terutama koleksi bertajuk Roudhoh Abaya dengan model Aletheia dan Sofa Marwa.