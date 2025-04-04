Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

10 Orang Tewas Dalam Bencana Tanah Longsor di Jalur Pacet-Cangar

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |19:29 WIB
10 Orang Tewas Dalam Bencana Tanah Longsor di Jalur Pacet-Cangar
Longsor di jawa Timur
A
A
A

SURABAYA - Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) dan Basarnas Surabaya, Tim SAR telah berhasil mengevakuasi 10 jasad korban bencana tanah longsor yang terjadi di Jalur Pacet-Cangar Mojokerto pada Kamis (3/4/2025) sekitar pukul 11.15 WIB.

Para korban diantaranya adalah 7 penumpang mobil MPV dan 3 penumpang mobil pick up. "Semua korban telah berhasil dievakuasi. Operasi pencarian korban longsor telah ditutup. Terima kasih kepada tim gabungan SAR yang telah melakukan proses pencarian dan evakuasi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (4/4/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, kata dia, melalui UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo melakukan penutupan sementara Objek Wisata Pemandian Air Panas Cangar, Coban Watu Ondo, Coban Watu Lumpang dan Wisata Panorama Petung Sewu. 

Obyek wisata ini ditutup mulai tanggal 3 April 2025 sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Penutupan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana dengan mempertimbangkan adanya cuaca ekstrim, hujan deras dan potensi longsor di sepanjang Jalan Raya Pacet Cangar,” kata Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, Tim SAR gabungan polisi, TNI, Basarnas, BPBD dan para relawan mengevakuasi para korban dan melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan Basarnas Surabaya telah dilakukan penutupan operasi pencarian korban di Jalur Pacet-Cangar Jatim. "Semoga keluarga diberi ketabahan, dan almarhum/almarhumah diberi tempat yang layak disisi-Nya," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
