HOME NEWS SULSEL

Tragis! 6 Orang Terseret Arus di Pantai Ammani Pinrang, 3 Ditemukan Tewas

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |23:41 WIB
Tragis! 6 Orang Terseret Arus di Pantai Ammani Pinrang, 3 Ditemukan Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok)
A
A
A

PINRANG — Peristiwa tragis menimpa 6 warga Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tengah menikmati libur lebaran di kawasan wisata Pantai Ammani, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sabtu (5/4/2025). Keenam orang itu dilaporkan hanyut terseret arus laut saat asyik berenang, nahasnya tiga orang ditemukan tidak bernyawa dan tiga lainnya berhasil diselamatkan. 

"Enam orang dilaporkan terseret arus laut saat berenang, tiga di antaranya meninggal dunia," kata Kepala Operasi Siaga dan SAR Basarnas Makassar, Andi Sultan, Sabtu (5/4/2025). 

Menurutnya, peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, saat keenam korban tengah menikmati waktu berenang di laut. Diduga, arus bawah laut yang kuat menyeret para korban menjauh dari bibir pantai, dan menyebabkan mereka kesulitan menyelamatkan diri.

Tiga korban yang berhasil selamat yakni Agustriadi (25), Ciko (22), dan Nurlina (31), semuanya merupakan warga Sengkang, Kabupaten Wajo.

Sementara tiga lainnya dinyatakan meninggal dunia, yaitu Andi Rahma (18), Ari alias Faril (25), dan Wangsa (35), juga berasal dari Sengkang.

Warga sekitar yang melihat kejadian, sempat berupaya menolong korban, sebelum tim penyelamat tiba di lokasi. Namun, derasnya arus laut menyulitkan proses penyelamatan.

 

Topik Artikel :
mayat sulsel Hanyut
Telusuri berita news lainnya
