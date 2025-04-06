Advertisement
HOME NEWS YOGYA

3 Korban Kecelakaan Laut di Pantai Parangtritis Bakal Dapat Bantuan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |18:25 WIB
3 Korban Kecelakaan Laut di Pantai Parangtritis Bakal Dapat Bantuan
Kasus tenggelam (foto: freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sebanyak tiga wisatawan yang terseret ombak saat bermain di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, pada Jumat, 4 April 2025 lalu. Ketiga wisatawan yang menjadi korban, yakni Abdul Ansori Erare (19), Alloisius Juniar Jati Harjanto (22), dan Andreas Julian Pranata Putra (18). 

Dua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara satu korban atas nama Andreas Julian Pranata Putra, masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Dalam kasus ini, para korban mendapatkan santunan asuransi kepada ahli waris dari PT Jasaraharja Putera.

Sesuai ketentuan, korban luka-luka mendapatkan santunan maksimal Rp7 juta untuk biaya perawatan, dan apabila terjadi korban meninggal dunia, santunan sebesar Rp25 juta akan diberikan kepada ahli waris. 

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyampaikan belasungkawa atas kejadian tersebut. 

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi di Pantai Parangtritis. Santunan ini merupakan wujud nyata komitmen Jasaraharja Putera dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan keluarga,” kata Haris dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

 

