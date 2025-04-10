Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes, 2 Motor Wisatawan Raib Digondol Maling di Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |02:00 WIB
Apes, 2 Motor Wisatawan Raib Digondol Maling di Puncak Bogor
Ilustrasi curanmor (Foto: Dok)
BOGOR - Dua unit motor milik wisatawan yang tengah menginap di villa kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, raib digondol maling. Polisi tengah melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku.

Kapolsek Megamendung AKP Dedi Hermawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 8 April 2025 dini hari. Awalnya, korban asal Tangerang, berinisial MSAF terakhir kali masih melihat motor terparkir di halaman villa sekira pukul 02.00 WIB.

"Sekitar pukul 04.30 WIB pada saat pelapor hendak keluar villa akan mengambil rokok di jok motor diketahui sudah tidak ada di tempatnya," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Tak hanya motor miliknya, motor milik temannya juga raib digondol pelaku. Dari situ, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Megamendung.

"Mengalami kerugian sekitar Rp34 juta dan melaporkan ke Polsek," jelasnya.

Polisi yang menerima laporan langsung bergegas menuju lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu para pelaku pencurian.

"Kami terus melakukan investigasi penyelidikan lanjut dengan mengumpulkan bukti lain CCTV serta keterangan para saksi untuk mencari keberadaan pelaku curanmor tersebut," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Maling Motor pencurian curanmor
