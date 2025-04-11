Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gelar Bimtek Bersama Kementerian Pariwisata, Novita Hardini Dorong Wisata Budaya Trenggalek

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |19:46 WIB
TRENGGALEK – Komitmen kuat untuk memajukan sektor pariwisata daerah terus ditunjukkan oleh Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek menggandeng Kementerian Pariwisata menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event Berbasis Budaya di Trenggalek.

Bertempat di Kabupaten Trenggalek, kegiatan ini menyasar para pelaku event lokal guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis budaya secara profesional dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, politisi fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa penguatan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi erat dengan kementerian dan pihak-pihak yang memiliki komitmen membangun industri pariwisata yang berkelanjutan.

"Pariwisata bukan hanya industri hiburan, melainkan mesin penggerak ekonomi yang tangguh. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci untuk mewujudkan Trenggalek sebagai destinasi budaya unggulan," katanya dikutip Jumat (11/4/2024).

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu juga menyoroti pentingnya aksesibilitas, terutama terkait mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi salah satu kendala wisatawan domestik. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif agar harga transportasi menjadi lebih terjangkau dan kompetitif.

"Kalau kita bicara pariwisata Trenggalek, kita harus pastikan akses ke sini mudah dan tidak memberatkan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Ia membandingkan transformasi ekonomi di beberapa negara Timur Tengah yang mulai meninggalkan ketergantungan pada minyak dan beralih mengembangkan pariwisata. Menurutnya, Indonesia khususnya Trenggalek harus belajar dari strategi tersebut.

"Dengan kekayaan alam dan budaya yang kita miliki, Trenggalek punya modal besar untuk menjadi pusat wisata budaya dan perjalanan insentif. Kita harus berani mengambil peran," ujarnya.

 

