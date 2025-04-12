Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sejumlah Influencer Lelang Barang Pribadi Lalu Disalurkan untuk Korban Bencana di Sukabumi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |22:55 WIB
Sejumlah <i>Influencer</i> Lelang Barang Pribadi Lalu Disalurkan untuk Korban Bencana di Sukabumi
Influencer salurkan bantuan
JAKARTA - Bantuan hasil donasi dan lelang dari event amal Love Second Chance resmi disalurkan kepada para korban bencana di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis, 27 Maret 2025. Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh inisiator acara, Thariq Halilintar.

Menurut Thariq, bantuan tersebut berasal dari hasil penjualan pakaian dan lelang amal, serta donasi dari para pengunjung dan pendukung acara Love Second Chance yang digelar selama sepekan, dari 17 hingga 23 Maret 2025 di Chillax, Sudirman, Jakarta.

Event ini bertepatan dengan momen Ramadan dan mengusung konsep bazar fashion preloved yang juga memberi ruang promosi bagi UMKM lokal.

"Alhamdulillah, amanah hasil donasi dan lelang sudah kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Desa Cidadap, Sukabumi," ujar Thariq dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.

Thariq menjelaskan, bantuan yang disalurkan berupa ribuan barang kebutuhan pokok dan perlengkapan pribadi, seperti baju gamis, baju koko, sarung, seragam sekolah, alat tulis, sepatu sekolah, hingga paket sembako untuk dapur umum.

Proses distribusi dilakukan di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, dan mencakup sejumlah kampung terdampak, antara lain: Kampung Cikadaka, Kampung Cisuepan, Kampung Babakan Cisarua, Kampung Naringgul hingga Kampung Sawah Bera (Desa Loji, Kecamatan Loji). 

Thariq menjelaskan, kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bukti nyata kolaborasi banyak pihak yang ingin berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
