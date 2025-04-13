Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran dan AS Memulai Pembicaraan Nuklir di Oman, Fokus Redakan Ketegangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |12:24 WIB
Iran dan AS Memulai Pembicaraan Nuklir di Oman, Fokus Redakan Ketegangan
Ilustrasi.
A
A
A

DUBAI - Iran dan Amerika Serikat (AS) mengatakan telah mengadakan pembicaraan "positif" dan "konstruktif" di Oman pada Sabtu, (12/4/2025) dan sepakat untuk melakukan pertemuan lagi pekan depan dalam dialog yang dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya program nuklir Teheran. Pembicaraan ini berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan militer jika kesepakatan tidak tercapai.

"Saya pikir kita sudah sangat dekat dengan dasar untuk negosiasi dan jika kita dapat menyimpulkan dasar ini minggu depan, kita akan melangkah jauh dan akan dapat memulai diskusi nyata berdasarkan itu," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi kepada televisi pemerintah, sebagaimana dilansir Reuters.

Pembicaraan Produktif

Araqchi mengatakan pembicaraan - yang pertama antara Iran dan pemerintahan Trump - berlangsung dalam "suasana yang produktif, tenang, dan positif".

"Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan... mungkin Sabtu depan," Araqchi menambahkan. "Iran dan pihak AS menginginkan kesepakatan dalam jangka pendek. Kami tidak menginginkan pembicaraan hanya demi pembicaraan."

Gedung Putih menyebut pembicaraan yang melibatkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steven Witkoff, Duta Besar AS untuk Oman Ana Escrogima, dan Araqchi "sangat positif dan konstruktif."

"Masalah-masalah ini sangat rumit, dan komunikasi langsung Utusan Khusus Witkoff hari ini merupakan langkah maju dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan," katanya dalam sebuah pernyataan. "Kedua belah pihak sepakat untuk bertemu lagi Sabtu depan."

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177184//paspor_amerika_serikat-E0Il_large.jpg
Untuk Pertama Kali, AS Terdepak dari Daftar 10 Paspor Terkuat Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057//presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177048//prabowo_subianto-5EBI_large.jpg
Tarif Trump Jadi Wake-Up Call bagi Indonesia, Prabowo: Oh Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177044//wartawan-nCXG_large.jpg
Tolak Aturan Baru, Puluhan Wartawan Kembalikan Kartu Liputan di Pentagon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176993//ilustrasi-25Oo_large.jpg
Trump Peringatkan Hamas: Lucuti Senjata atau Dilucuti Paksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835//donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement