Fenomenal! Penjualan Tiket DAMRI Melonjak 61 Persen pada Momen Mudik Lebaran 2025

Corporate Secretary DAMRI Chrystian RM Pohan saat memberikan keterangan terkait realisasi PNP Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebaran 2025. (Foto: dok DAMRI)

JAKARTA - Kabar gembira hadir dari perusahaan otobus (PO) legendaris, DAMRI. Perusahaan pelat merah ini mencatatkan pencapaian gemilang dalam melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2025.

Terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, DAMRI berhasil mengangkut 216.847 pelanggan setia di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke untuk merayakan Lebaran dan liburan bersama keluarga.

Data yang dihimpun hingga penutupan posko Angkutan Lebaran pada Senin (14/4/2025) ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari masyarakat dalam memilih DAMRI sebagai teman perjalanan. Hal ini terlihat dari tingginya okupansi di berbagai stasiun besar milik DAMRI, seperti Stasiun DAMRI Gambir, Tanjung Karang, Kemayoran, hingga Malang.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian ini.

"Penjualan tiket kami mencapai 216.847, angka ini melonjak signifikan sekitar 61 persen jika dibandingkan dengan penjualan pada periode normal yang hanya mencapai 131.458 tiket. Data ini mencerminkan betapa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan DAMRI," ujarnya.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan. (Foto: dok DAMRI)

Lebih lanjut, Chrystian memaparkan bahwa secara akumulasi, jumlah pelanggan AKAP DAMRI pada Lebaran tahun ini juga mengalami kenaikan yang signifikan.

"Jika dibandingkan dengan Lebaran Tahun 2024 yang mencatatkan 174.902 pelanggan, tahun ini kita mengalami kenaikan sebesar 24 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan target proyeksi pelanggan di libur Lebaran 2025, DAMRI berhasil melampaui target dengan kenaikan sebesar 10 persen," katanya.

Peningkatan signifikan ini diyakini disebabkan oleh adanya pergeseran preferensi moda transportasi di kalangan masyarakat.

"Meskipun data nasional menunjukkan adanya penurunan jumlah pemudik secara keseluruhan, hal ini tidak serta merta berdampak negatif pada DAMRI. Kami melihat adanya kemungkinan pergeseran dari moda transportasi lain ke bus DAMRI. Faktor-faktor seperti harga tiket yang lebih kompetitif, jangkauan rute yang semakin luas, serta peningkatan kualitas layanan yang terus kami upayakan, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat," lanjut Chrystian saat wawancara khusus dengan iNews Media Group di Gedung Damri, Jakarta (14/4/2025).

Rute Favorit Pemudik dengan DAMRI

Dalam kesempatan tersebut juga diuraikan terkait rute-rute terfavorit yang banyak dipilih pelanggan selama periode mudik dan balik Lebaran 2025. Kesepuluh rute tersebut adalah:

1. Stasiun DAMRI Gambir - Stasiun DAMRI Tanjung Karang: 9.141 pelanggan

2. Stasiun DAMRI Tanjung Karang - Stasiun DAMRI Gambir: 5.409 pelanggan

3. Stasiun DAMRI Kemayoran - Terminal Bungur Asih: 3.997 pelanggan

4. Stasiun DAMRI Malang - Stasiun DAMRI Kemayoran: 3.797 pelanggan

5. Stasiun DAMRI Kemayoran - Stasiun DAMRI Purwokerto: 3.489 pelanggan

6. Stasiun DAMRI Kemayoran - Terminal Wonosobo: 3.469 pelanggan

7. Kantor Pemasaran DAMRI Sintang - Terminal Antar Negara Ambawang Pontianak: 3.366 pelanggan

8. Stasiun DAMRI Gambir - Stasiun DAMRI Talang Padang: 2.940 pelanggan

9. Stasiun DAMRI Kebon Kawung Bandung - Stasiun DAMRI Tanjung Karang: 2.805 pelanggan

10. Stasiun DAMRI Kemayoran - Stasiun DAMRI Purworejo: 2.696 pelanggan