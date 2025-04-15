Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kepergok Curi Gas 3 Kg, Maling Ini Dibacok Pemilik Warung

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |03:05 WIB
Kepergok Curi Gas 3 Kg, Maling Ini Dibacok Pemilik Warung
Pencuri gas dibacok pemilik warung (foto: dok ist)
A
A
A

SAMPANG - Kepergok mencuri gas elpiji 3 kilogram, seorang pria di Sampang, Jawa Timur dibacok pemilik warung makanan. Akibat pembacokan itu pencuri luka dibagian wajah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kapolres Sampang, AKBP Hartono mengatakan, pencuri gas elpiji itu mengalami luka bacok di bagian wajahnya 

"Dia menutup lukanya setelah dibacok oleh seseorang di jalan lingkar selatan," kata Hartono, Senin (14/5/2025).

Menurutnya, polisi yang telah mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian

"Setelah diusut penyidik terungkap bahwa pria berinisial MA ini adalah pencuri tabung gas elpiji di warung makan kawasan JLS," terangnya.

Lebih lanjut Hartono mengatakan, ia dilukai pria pemilik warung makan lantaran emosi mendapati pelaku beraksi terekam CCTV kerap mecuri tabung gas di warung makanannya.

 

