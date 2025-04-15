Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Polisi Datangi Klinik Tempat Pencabulan Ibu Hamil, Dokter Iril Syafril Menghilang!

II Solihin , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |13:16 WIB
Polisi Datangi Klinik Tempat Pencabulan Ibu Hamil, Dokter Iril Syafril Menghilang!
Polisi Datangi Klinik Tempat Pencabulan Ibu Hamil, Dokter Iril Syafril Menghilang/Okezone
GARUT - Polisi membenarkan video viral oknum dokter obgyn atau dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap seorang pasien dilakukan di salah satu klinik di Garut. Kejadian tersebut terjadi pada 20 Juni 2024.

Setelah video viral menyebar di media sosial yang memperlihatkan oknum dokter melakukan pelecehan terhadap seorang pasien ibu hamil saat pemeriksaan kandungan. Pelaku diketahui bernama M Syafril Firdaus.

Jajaran kepolisian resor garut yang dipimpin langsung Kapolres Garut AKBP Mochammad Fajar Gemilang mendatangi klinik Karya Harsa tempat dimana oknum dokter tersebut sempat praktek.

“Video itu benar terjadi di klinik Karya Harsa yang dilakukan pada tahun lalu,”ujar Kapolres Garut AKBP Mochammad Fajar Gemilang, Selasa (15/4/2025).

Saat ini pihaknya bersama Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk menangangi kasus dugaan pencabulan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Garut melihat langsung ruangan praktek yang biasa digunakan oknum dokter dalam melakukan praktek atau melayani pasien.

Namun, sudah tiga hari ini dokter tersebut tidak lagi bekerja di Klinik Karya Harsa yang berlokasi di kawasan Garut Kota.

Polres Garut pun kini membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal kasus pencabulan yang menghebohkan dunia kedokteran tersebut.

 

