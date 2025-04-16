Rombongan TPUA Geruduk Rumah Jokowi Desak Klarifikasi Ijazah

SOLO - Sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (16/4/2025) siang. Mereka ingin meminta klarifikasi dan melihat ijazah Jokowi.

Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka tiba di depan ujung Gang Kutai Utara yang merupakan tempat kediaman Jokowi. Suasana menjadi riuh karena di lokasi tersebut juga terdapat ratusan warga dan relawan yang ingin bertemu Jokowi. Sesaat kemudian, perwakilan TPUA diterima langsung oleh Jokowi.

"Pertama seperti yang lain kami ingin silaturahmi. Kedua kami ingin mendapatkan informasi konfirmasi dan bahkan verifikasi yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi," kata Rizal Fadhilah Wakil Ketua TPUA usai bertemu Jokowi.

Dikatakannya, Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazah menyatakan mengembalikan ke proses hukum bahwa akan ditunjukkan jika diperintahkan pengadilan.

Pihaknya juga telah ke Universitas Gadjah Mada, namun juga tidak bersedia menunjukkan ijazah Jokowi. UGM menyatakan bahwa ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik.