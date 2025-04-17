7 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun, Sejumlah Orang Jadi Korban

CIANJUR - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di Fly Over Jalan Lingkar Selatan, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Kamis (17/4/2025). Peristiwa tersebut terekam jelas dalam rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik kecelakaan berlangsung.

Peristiwa tabrakan beruntun tersebut bermula ketika sebuah mobil ELF travel, yang melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur berlawanan.

Mobil tersebut kemudian menabrak truk pengangkut tanah, truk boks, serta sebuah mobil minibus. Dua unit sepeda motor yang berada di belakang minibus juga ikut terlibat dalam insiden ini.

Menurut kesaksian Firman, sopir truk boks yang turut menjadi korban, pengemudi mobil ELF diduga mengantuk sehingga kehilangan kendali dan keluar dari jalurnya.