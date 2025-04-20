Gempa M3,5 Guncang Gunungkidul DIY

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (20/4/2025) sekira pukul 10.18 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.18 Lintang Selatan - 110.38 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 20-Apr-2025 10:18:31WIB, Lok:9.18LS, 110.38BT (134 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)