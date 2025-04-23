Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Anggota Geng Motor Bersenjata Busur Panah Serang Warga, Aksinya Terekam CCTV

Bugma , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |17:31 WIB
Anggota Geng Motor Bersenjata Busur Panah Serang Warga, Aksinya Terekam CCTV
Anggota Geng Motor Bersenjata Busur Panah (foto: dok ist)
A
A
A

GOWA - Seorang remaja berusia 22 tahun berinisial IR membuat geger warga Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah menyerang warga menggunakan busur panah pada Selasa (23/4/2025). Aksi pelaku yang meresahkan tersebut terekam kamera CCTV dan video amatir warga.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak IR tiba-tiba mengamuk dan mengejar warga yang sedang berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Belasan warga terlihat panik dan berhamburan masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan diri.

Tak hanya terekam kamera pengawas, warga juga merekam pelaku saat berkeliling di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sambil berteriak mencari lawan. Diduga, IR merupakan anggota salah satu geng motor bernama Balkos, yang kerap meresahkan masyarakat.

“Saya lihat dia tiba-tiba datang bawa busur, langsung lari-lari ke arah warga yang lagi duduk-duduk. Semua langsung kabur," ujar Sanaria, salah seorang warga setempat, Rabu (23/4/2025).

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, IR yang merupakan warga sekitar berhasil diamankan oleh petugas. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa busur panah lengkap dengan pelontar dan senjata tajam lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335//penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176287//penyerangan-Utig_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175585//penembakan_di_tanah_abang-nC6O_large.jpg
Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang, 2 Orang Kena Tembak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171340//kkb-5dRk_large.jpg
Brutal! Pekerja di Yahukimo Diserang Pakai Parang hingga Dihujani Batu Belasan OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3169985//geng_motor-omq3_large.jpg
Geng Motor Bersenjata Busur hingga Samurai Serang Warga, Dua Motor Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719//rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement