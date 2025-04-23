Anggota Geng Motor Bersenjata Busur Panah Serang Warga, Aksinya Terekam CCTV

GOWA - Seorang remaja berusia 22 tahun berinisial IR membuat geger warga Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah menyerang warga menggunakan busur panah pada Selasa (23/4/2025). Aksi pelaku yang meresahkan tersebut terekam kamera CCTV dan video amatir warga.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak IR tiba-tiba mengamuk dan mengejar warga yang sedang berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Belasan warga terlihat panik dan berhamburan masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan diri.

Tak hanya terekam kamera pengawas, warga juga merekam pelaku saat berkeliling di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sambil berteriak mencari lawan. Diduga, IR merupakan anggota salah satu geng motor bernama Balkos, yang kerap meresahkan masyarakat.

“Saya lihat dia tiba-tiba datang bawa busur, langsung lari-lari ke arah warga yang lagi duduk-duduk. Semua langsung kabur," ujar Sanaria, salah seorang warga setempat, Rabu (23/4/2025).

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, IR yang merupakan warga sekitar berhasil diamankan oleh petugas. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa busur panah lengkap dengan pelontar dan senjata tajam lainnya.