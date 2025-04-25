Bejat, Kepala Sekolah di Sukoharjo Lecehkan Puluhan Muridnya

SUKOHARJO - Oknum pengajar di lingkungan lembaga pendidikan formal berbasis islam di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menghebohkan dunia pendidikan dengan dugaan kasus pelecehan yang dilakukannya. Kejadian ini mencuat setelah adanya laporan orang tua murid atas dugaan tindakan tidak senonoh tersebut.

Lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) tersebut berada di wilayah Tanjunganom, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Jawa Tengah. Tercatat ada 20 anak di bawah umur telah dilecehkan oleh oknum gurunya sendiri.

Puluhan anak yang menjadi korban adalah laki-laki. Mirisnya, pelaku merupakan seorang pengajar sekaligus kepala sekolah ditempat tersebut.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, pelaku sudah dikeluarkan sehari setelah kasusnya dilaporkan ke Polres Sukoharjo.

Kuasa hukum korban, Lanang Kujang Pananjung mengatakan kasus pelecehan seksual oleh anak di bawah umur ini diketahui sejak tiga tahun lalu. Pelaku berinisial DI (36).

"Saat itu anak korban yang masih duduk di kelas dua menceritakan telah dilecehkan DI, seorang pendidik atau guru yang ada di sekolah tersebut," kata Lanang, Jum’at (25/4/2025).

Lanang menjelaskan, semula hanya satu orang tua yang menemuinya dan menyampaikan pelecehan tersebut. Namun laporan itu berkembang hingga akhirnya banyak dari mereka yang datang dan menyampaikan hal serupa.