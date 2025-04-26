Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tandon Air Ponpes di Magelang Roboh Timpa Santri saat Antre Mandi, 4 Orang Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |15:57 WIB
Santri tewas tertimpa tandon air (foto: dok freepik)
Santri tewas tertimpa tandon air (foto: dok freepik)
JAKARTA - Tandon air di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah roboh dan menimpa santri, pada Jumat 24 April 2025.Insiden itu merenggut nyawa sebanyak empat santri.

Direktur Pesantren Kemenag RI, Basnang Said menyebut musibah itu diawali dengan tanah longsor yang membuat tandon air ikut roboh. Di saat bersamaan, santri yang bersiap mandi menjelang pelaksanaan salat Jumat pun tertimpa.

"Kami sangat berduka atas peristiwa ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Doa kami panjatkan untuk para santri yang wafat—semoga Allah SWT menerima mereka dalam kasih sayang-Nya dan menempatkan mereka di surga terbaik," kata Basnang dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Dari hasil laporan yang didapatinya, jumlah korban mencapai 29 orang. 16 santri menjalani rawat inap di rumah sakit, sembilan santri menjalani rawat jalan dan empat harus tewas.

"Kepada para santri yang dirawat, kami doakan segera sembuh. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan keikhlasan," tambahnya.

 

