Tragis, Mahasiswi Undip Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar Kos

SEMARANG – Seorang mahasiswi Universitas Diponegoro (Undip) ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya, daerah Gondang, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/5/2025) dini hari.

Informasi yang dihimpun di lapangan, korban berinisial ABK (22) yang berkuliah di S1 Kimia Fakultas Sains dan Matematika Undip. Ia warga asli Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang. Lokasi tepatnya di Kos Gondang Kamar 10, Jalan Gondang Barat Dalam I nomor 17 RT04/RW01, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Dari foto yang dilihat, korban tampak mengenakan kaus olahraga Kampus Undip warna putih, memakai bawahan celana warna pink. Posisinya tergelatak di keramik, dekat kamar mandi. Darah menggenang di bawah kepala, membasahi keramik.

Sebuah smartphone dengan pelindung warna pink, tampak jatuh di dekat tangan kanannya. Sebuah magic com warna putih biru juga tampak terjungkal. Di kamarnya ada kasur tanpa ranjang, yang masih terlihat rapih dengan sprei warna abu motif warna putih, hitam dan pink, dengan satu bantal, tanpa noda darah.

Lebih dari satu petugas kepolisian di lapangan saat dihubungi wartawan, mengemukakan korban mempunyai riwayat sakit. “Bukan pembunuhan, punya riwayat sakit lupus, pecah pembuluh darah,” kata petugas yang enggan disebut identitasnya, Kamis pagi.