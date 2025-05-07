Advertisement
HOME NEWS JATENG

Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Laporkan Rektor UGM ke Polisi

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |22:36 WIB
Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Laporkan Rektor UGM ke Polisi
Penggugat ijazah Joko Widodo bakal laporkan Rektor UGM ke polisi (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO – Kubu penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berencana melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia ke polisi. Mereka menilai pelaporan secara pidana dilakukan karena Rektor UGM menyembunyikan data publik terkait ijazah Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi merasa terhina dia delik aduan, tapi kalau orang menyembunyikan data publik itu adalah pelanggaran pidana biasa,” kata penggugat ijazah Jokowi, M Taufiq di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta atau Solo, Rabu (7/5/2025).

Laporan rencananya akan dilakukan di Polda DIY. Namun, dia masih merahasiakan siapa yang nanti akan melapor ke polisi. Selain Rektor, pihaknya juga akan melaporkan seorang tokoh penting yang pernah menduduki jabatan publik.

Laporan paling lambat akan dilakukan Senin pekan depan. Selain Rektor UGM, pihaknya juga akan melaporkan KPU Surakarta dan Kepala SMA Negeri 6 Surakarta ke Polresta Surakarta.

 

Halaman:
1 2
      
