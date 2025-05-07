Kapolsek Diserang Warga saat Bubarkan Tawuran di Belawan, 9 Orang Ditangkap

MEDAN - Tawuran warga pecah di dekat Kantor Camat Belawan, di kawasan Lorong Stasiun, Kelurahan Belawan Satu, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, pada Selasa, 6 Mei 2025 malam tadi.

Warga yang terlibat tawuran saling lempar batu serta saling meluncurkan petasan untuk menyerang kelompok warga lainnya.

Kapolsek Belawan AKP Panijo yang turun bersama anggotanya untuk mengamankan situasi ikut diserang. Ia bahkan terkena lemparan batu di bagian wajahnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Belum jelas apa penyebab di balik aksi tawuran itu. Namun kini sembilan orang warga sudah ditangkap Polisi.

Mereka adalah FA (17), RA alias Rizky (25), NS (19), MDP (20), DAH alias Anju (23), ZE alias Eldin (28), AS (17), MH (21) dan AT (20). Seluruhnya merupakan warga Kecamatan Medan Belawan.