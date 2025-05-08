Lapas Narkotika Muara Beliti Rusuh, Diduga Gegara Razia HP hingga Pungli

MUSI RAWAS - Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas llA Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan yang tidak terima HP mereka sering di razia, dan banyaknya pungutan liar (pungli) di dalam lapas.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan, kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu 7 Mei 2025 malam hari.

"Aksi kerusuhan berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di blok bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," kata Ronald kepada wartawan.

Selanjutnya pada pagi hari setelah apel pukul 08.00 WIB, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di blok Angsa.

"Lalu di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan, sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok Bangau tersebut," jelasnya.

Setelah itu pihak lapas melakukan pengamanan, dengan meminta bantuan dengan Polres Musi Rawas, Polres Lubuklinggau, Brimob dan Kodim 0406 Lubuklinggau.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di Lapas saat ini ada 1.069 warga binaan. Dan tidak ada korban jiwa serta tidak ada tahanan yang kabur," jelasnya.