Peristiwa 10 Mei: Prancis dan Jerman Sepakat Damai

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 10 Mei tiap tahunnya. Sejumlah kejadian tercatat dalam memori sejarah.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 10 Mei dari Wikipedia, antara lain:

1. Kelahiran Rosihan Anwar

H. Rosihan Anwar lahir di Kubang Nan Dua, Sirukam, Kabupaten Solok, 10 Mei 1922 dan meninggal di Jakarta, 14 April 2011 pada umur 88 tahun.

Dia adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan merupakan salah seorang yang produktif menulis.

2. Perjanjian Damai Prancis dan Jerman

Pada 10 Mei tahun 1871 - Menyusul kekalahan tentara Prancis dari Jerman pada perang yang berlangsung sebelumnya. Kedua negara menandatangani perjanjian damai di kota Frankfurt, Jerman.

3. Kelahiran Tora Sudiro

Taura Danang Sudiro atau disapa Tora Sudiro lahir di Jakarta, 10 Mei 1973, adalah seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser berkebangsaan Indonesia.

Ia pernah meraih Piala Citra sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2004. Lewat film “Arisan!”, yang dibintanginya bersama Surya Saputra, Cut Mini, Aida Nurmala dan Rachel Maryam.