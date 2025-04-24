Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 24 April: Jatuhnya Pesawat Luar Angkasa Soyuz 1 di Siberia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |05:30 WIB
Peristiwa 24 April: Jatuhnya Pesawat Luar Angkasa Soyuz 1 di Siberia
Illustrasi Pesawat Luar Angkasa (foto: wikipedia)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada 24 April setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah ditutupnya Konferensi Asia Afrika 1955 hingga jatuhnya pesawat luar angkasa Soyuz 1.

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 24 April dari Wikipedia, antara lain:

1. Ditutupnya Konferensi Asia Afrika 1955

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (KAA) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.

KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.

Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
