Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dibebaskan dari Penjara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |22:16 WIB
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dibebaskan dari Penjara
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dibebaskan dari penjara dan pulang ke rumah pada Senin (10/11/2025). Pria berusia 70 tahun itu dibebaskan sementara setelah pengadilan Paris memutuskan bahwa ia dapat dibebaskan sambil mengajukan banding atas dakwaan konspirasi penggalangan dana dari Libya.

Sarkozy dijebloskan ke penjara pada 21 Oktober setelah dinyatakan bersalah pada September atas konspirasi kriminal terkait upaya para ajudan dekatnya untuk mendapatkan dana bagi pencalonannya sebagai presiden pada 2007 dari mendiang pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

Mantan pemimpin konservatif yang menjabat sebagai presiden dari 2007 hingga 2012 ini mengatakan kepada pengadilan bahwa berada di penjara sangatlah berat.

Tak Berisiko Melarikan Diri

Pengadilan menyatakan bahwa Sarkozy tidak berisiko melarikan diri dan oleh karena itu tidak harus tetap di penjara hingga bandingnya disidangkan.

Pembebasannya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti apakah ada risiko melarikan diri, dan bukan merupakan indikasi apakah bandingnya kemungkinan akan berhasil.

"Vive la liberté" "Hidup kebebasan"﻿, tulis putra bungsu Sarkozy, Louis, di akun X-nya dengan foto masa kecilnya yang sedang tersenyum bersama ayahnya setelah pengadilan mengabulkan pembebasan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184495//jet_tempur_rafale-E1vw_large.jpg
Ukraina Akan Terima 100 Jet Tempur Rafale F4 Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973//peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179538//ibu_negara_prancis_elysee_macron-uIOW_large.jpg
Picu Rumor Transgender, Catatan Pajak Ibu Negara Prancis Muncul dengan Nama Pria Jean-Michel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement