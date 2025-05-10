Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2,5 KM

Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2,5 KM

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali meletus pada Sabtu (10/5/2025). Letusan tersebut memuntahkan kolom abu setinggi 2.587 meter di atas permukaan laut.

"Terjadi erupsi Gunung Dukono. Tinggi kolom letusan teramati ± 1500 m di atas puncak (± 2587 m di atas permukaan laut)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, M Saum Amin.

Amin juga menyampaikan jika kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur.

Pihaknya meminta masyarakat atau wisatawan di sekitar Gunung Dukono agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

"Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap," sambungnya.