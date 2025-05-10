Kesal Melihat Bermesraan, Preman Nekat Tusuk Orang Lagi Pacaran

JAMBI - Warga Jambi Seberang, Kota Jambi, Provinsi Jambi tidak berkutik usai ditangkap tim Buser Polsek Pasar, Kota Jambi. Pria berinisial AA (23) itu diamankan petugas setelah nekat melakukan penikaman terhadap pengunjung Jembatan Pedestrian Gentala Arasy.

Persoalannya sepele, pelaku kesal melihat korban asyik bermesraan di lokasi wisata pendestrian yang menjadi ikon Kota Jambi tersebut. "Korban berinisial Rh, dia mengalami luka tusuk di bagian punggung, serta memar di bagian ibu jari," ungkap Kapolsek Pasar, AKP Marwi, Sabtu (10/5/2025).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan penusukan terhadap korban karena emosi melihat korban bermesraan di depannya. "Kalau pengakuannya, pelaku tidak senang kalau ada yang pacaran di seputaran Jembatan Gentala Arsy," tukasnya.