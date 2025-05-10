Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Melihat Bermesraan, Preman Nekat Tusuk Orang Lagi Pacaran

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |10:46 WIB
Kesal Melihat Bermesraan, Preman Nekat Tusuk Orang Lagi Pacaran
Ilustrasi penusukan (Foto: Ist)
A
A
A

JAMBI - Warga Jambi Seberang, Kota Jambi, Provinsi Jambi tidak berkutik usai ditangkap tim Buser Polsek Pasar, Kota Jambi. Pria berinisial AA (23) itu diamankan petugas setelah nekat melakukan penikaman terhadap pengunjung Jembatan Pedestrian Gentala Arasy.

Persoalannya sepele, pelaku kesal melihat korban asyik bermesraan di lokasi wisata pendestrian yang menjadi ikon Kota Jambi tersebut. "Korban berinisial Rh, dia mengalami luka tusuk di bagian punggung, serta memar di bagian ibu jari," ungkap Kapolsek Pasar, AKP Marwi, Sabtu (10/5/2025).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan penusukan terhadap korban karena emosi melihat korban bermesraan di depannya. "Kalau pengakuannya, pelaku tidak senang kalau ada yang pacaran di seputaran Jembatan Gentala Arsy," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement