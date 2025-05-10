Advertisement
HOME NEWS JATIM

Suami Tega Cekik Istri hingga Tewas, Diduga karena Cemburu

Jaka Samudra , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |00:05 WIB
Penganiayaan istri (foto: freepik)
PASURUAN - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi dan memakan korban jiwa. Seorang pria bernama Herlambang Sigit Pranoto, warga Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Yulian Kuslidiawati (25), karena diduga diliputi api cemburu.

Peristiwa tragis ini terjadi di rumah kontrakan mereka di Jalan Urip Sumoharjo, Pandaan, pada Jumat (9/5) siang. Korban ditemukan tewas dalam kamar oleh pihak kepolisian, dibantu warga sekitar. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Pusdik Gasum Bhayangkara, Porong, Sidoarjo, untuk kepentingan visum.

Menurut keterangan polisi, motif pembunuhan ini diduga karena pelaku merasa cemburu setelah menemukan percakapan mencurigakan di ponsel korban yang diduga berhubungan dengan pria lain. Sebelumnya, korban diketahui sempat pisah ranjang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen.

“Pelaku emosi setelah melihat isi chat di HP korban, kemudian terjadi cekcok di dalam kamar. Pelaku mencekik leher korban dan membekap kepala korban dengan kantong plastik hingga tewas,” jelas Kasi Humas Polres Pasuruan, IPTU Joko Suseno.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
