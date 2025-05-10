Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Polda Jabar Tangkap 3 Joki UTBK 2025, Tersangka Telah Beraksi Selama 2 Tahun

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |02:05 WIB
A
A
A

BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar menangkap, tiga joki Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025, yang beraksi di salah satu kampus universitas negeri di Bandung. Tiga tersangka, AS, MTS, dan FRB, terlah beraksi dua tahun terakhir, 2024 dan 2025.

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jabar, AKBP Irfan Nugraha mewakili Dirreskrimum Kombes Pol Surawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi dengan Nomor: LP/B/184/IV/2025/SPKT/Polda Jabar, tertanggal 27 April 2025. Lokasi kejadian berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Morus operandi tersangka dengan inisial AS diduga telah membuat surat atau dokumen yang diduga palsu. Tersangka inisial AS membuat surat atau dokumen palsu.

"AS memerintahkan tersangka MTS dan FRB  menggunakan dokumen palsu itu untuk ikut tes UTBK di salah satu kampus di Jawa Barat," kata Irfan kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Irfan menyatakan, saat tersangka FRB mengikuti UTBK di kampus universitas negeri di kawasan Cibiru, Kota Bandung, panitia curiga. Akhirnya panitia melakukan klarifikasi dan diketahui tersangka FRB bukan peserta UTBK sebenarnya, melainkan joki. 

"Akibat dari tindakan FRB tersebut, panitia UTBK melapor ke kepolisian," ujar AKBP Irfan.

 

      
