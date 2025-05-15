Tak Ada Ruang Bagi Premanisme Berkedok Ormas, Polda Sumut Tangkap 1.130 Preman

Tak Ada Ruang Bagi Premanisme Berkedok Ormas, Polda Sumut Tangkap 1.130 Preman (Foto : Istimewa)

MEDAN - Polisi menangkap sebanyak 1.130 preman yang patut diduga terlibat dalam aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) di Sumatera Utara. Para preman itu ditangkap melalui pengungkapan 954 kasus premanisme pada Operasi Pekat Toba 2025 yang digelar antara 1-14 Mei 2025.

Hasil pengungkapan aksi premanisme itu pun dipaparkan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), Brigjen Pol Rony Samtan di Mapolda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Brigjen Rony menegaskan premanisme, terutama yang berkedok ormas, menjadi atensi langsung Presiden RI dan Kapolri karena mengganggu keamanan dan menghambat investasi.

“Ini perintah Presiden, dan Kapolri menegaskan untuk menindak tegas premanisme yang berkedok ormas. Ini demi menjaga iklim investasi dan ketertiban di masyarakat, khususnya di Sumut,” ujar Brigjen Rony.

Dari total 1.130 pelaku yang diamankan, sebanyak 178 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 136 kasus. Sisanya, 952 pelaku dalam 818 kasus menjalani pembinaan. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp61 juta, 27 senjata tajam, 8 sepeda motor, puluhan atribut parkir liar, hingga bendera ormas.

"Pengungkapan kasus didominasi 839 kasus pungli, diikuti 42 pemerasan, 64 penganiayaan, serta kasus pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan," tukasnya.