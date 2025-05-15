Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Presiden Prabowo Perintahkan Pengembangan SDM di Bidang Kehutanan Terus Ditingkatkan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |21:43 WIB
Presiden Prabowo Perintahkan Pengembangan SDM di Bidang Kehutanan Terus Ditingkatkan
Menhut Raja Juli
A
A
A

MAKASSAR - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang Kehutanan terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan pelepasan siswa SMK Kehutanan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025).

Dalam kegiatan ini, Menhut meminta agar para siswa nantinya tidak berhenti belajar baik formal maupun informal. Ia menilai hal ini merupakan bekal bagi para siswa untuk terus berjuang di dunia kerja khusunya pada sektor kehutanan.  

Pasalnya, kata dia, Presiden telah berkomitmen untuk terus mengembangkan SDM di sektor Kehutanan. 

"Saya sebagai Menteri Kehutanan telah mengunjungi secara fisik tiga dari lima SMK Kehutanan Negeri yang ada, ini bagian dari komitmen saya sebagai pembantu dari Presiden Pak Prabowo yang mengutamanan, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia," kata Menhut. 

Ia memastikan dirinya akan terus memperbaiki eksistensi SMK Kehutanan. Serta membuka akses bagi para alumni SMK Kehutanan untuk bekerja di kehutanan.

"Oleh karena itu, dalam lingkup otoritas yang saya miliki saya akan tetap memperjuangkan, memperbaiki eksistensi SMK Kehutanan. Serta memberikan askes seluas-luasnya kepada alumni SMK Kehutanan untuk dapat bekerja di kementerian maupun di sektor lembaga kehutanan," ujarnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
