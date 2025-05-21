Pelajar SMA Ditangkap Bawa Samurai Usai Tawuran

BOGOR - Aksi tawuran pelajar terjadi di wilayah Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Satu orang pelajar ditangkap berikut barang bukti senjata tajam.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko Agus mengatakan, aksi tawuran pelajar itu terjadi pada Senin 19 Mei 2024 malam. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian.

"Terjadi tawuran dan diamankan salah satu anak sekolah," kata Eko, Selasa (20/5/2025).

Diketahui, pelajar yang diamankan berinisial ZNA berasal dari salah satu SMA di Kota Bogor. Dari tangannya, didapati barang bukti senjata tajam.

"Barang bukti satu buah samurai jenis ramontina dengan panjang lebih kurang 80 sentimeter," jelasnya.