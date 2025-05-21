Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar SMA Ditangkap Bawa Samurai Usai Tawuran 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |00:30 WIB
Pelajar SMA Ditangkap Bawa Samurai Usai Tawuran 
Pelajar bawa sajam saat tawuran (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Aksi tawuran pelajar terjadi di wilayah Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Satu orang pelajar ditangkap berikut barang bukti senjata tajam.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko Agus mengatakan, aksi tawuran pelajar itu terjadi pada Senin 19 Mei 2024 malam. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian.

"Terjadi tawuran dan diamankan salah satu anak sekolah," kata Eko, Selasa (20/5/2025).

Diketahui, pelajar yang diamankan berinisial ZNA berasal dari salah satu SMA di Kota Bogor. Dari tangannya, didapati barang bukti senjata tajam.

"Barang bukti satu buah samurai jenis ramontina dengan panjang lebih kurang 80 sentimeter," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/626/3165256//tawuran-hkHa_large.jpg
Saling Serang dengan Batu, Tawuran Pelajar Dibubarkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843//tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161830//tawuran-zZEG_large.jpg
Empat Bang Jago di Kramat Sentiong Ditangkap, Polisi Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144904//tawuran_pelajar-xvLi_large.jpg
Tawuran Pelajar SMP Pecah di Kemang Bogor, Satu Orang Tewas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/338/3131776//bentrok-nP8t_large.jpg
Bentrok Kelompok di Depok, 7 Pemuda Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130427//tawuran-2yOC_large.jpg
7 Bang Jago Petantang-petenteng Bawa Celurit hingga Bom Molotov, Ditangkap Polisi Langsung Ciut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement