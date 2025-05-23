Jika Israel Serang Fasilitas Nuklir, Iran Minta AS Tanggung Jawab

JAKARTA - Iran memperingatkan Israel agar tidak menyerang fasilitas nuklir mereka. Jika hal itu terjadi, Iran akan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat (AS).

1. Iran Peringatkan Israel dan AS

Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menanggapi laporan media AS yang menyebutkan Israel sedang mempersiapkan serangan.

"Kami percaya jika terjadi serangan terhadap fasilitas nuklir Republik Islam Iran oleh rezim Zionis, pemerintah AS juga akan terlibat dan memikul tanggung jawab hukum," kata Araghchi dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterbitkan pada Kamis (22/5/2025), melansir Al-Arabiya.

Surat Araghchi menyusul laporan CNN pada Selasa (20/5/2025) yang menggambarkan AS memiliki "intelijen baru yang menunjukkan Israel sedang mempersiapkan menyerang fasilitas nuklir Iran."

Iran dan AS, sekutu terdekat Israel, akan mengadakan putaran kelima perundingan nuklir pada Jumat di Roma di tengah ketidaksepakatan yang mendalam mengenai pengayaan uranium di Iran.

Menurut Washington, ini dapat mengarah pada pengembangan bom nuklir. Namun, Iran membantah niat tersebut.

Laporan CNN tersebut menyatakan tidak jelas apakah Israel telah membuat keputusan tentang aksi militer.

"Iran sangat memperingatkan terhadap segala petualangan oleh rezim Zionis Israel dan akan dengan tegas menanggapi setiap ancaman atau tindakan melawan hukum oleh rezim ini," kata Araghchi.

2. Anggap AS Terlibat

Ia mengatakan, Iran akan memandang Washington sebagai "peserta" dalam serangan semacam itu. Teheran harus mengadopsi "tindakan khusus" untuk melindungi situs dan material nuklirnya jika ancaman terus berlanjut. Pengawas Badan Energi Atom Internasional selanjutnya akan diberitahu tentang langkah-langkah tersebut.