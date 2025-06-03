Advertisement
HOME NEWS JATIM

Begal di Bangkalan Nekat Duel dengan Polisi, Berujung Dihadiahi Timah Panas

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |19:32 WIB
Begal di Bangkalan Nekat Duel dengan Polisi, Berujung Dihadiahi Timah Panas
Begal di Bangkalan Nekat Duel dengan Polisi, Berujung Dihadiahi Timah Panas (Foto : iNews)
A
A
A

BANGKALAN - Polisi menangkap pelaku begal di tujuh tempat kejadian perkara di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat nekal berduel dengan memakai senjata tajam, hingga batang pisaunya bengkok. Tanpa ampun, begal tersebut pun dihadiahi timah panas oleh polisi.

Pelaku berinisil AW, warga Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, itu hanya bisa mengerang kesakitan usai berhasil ditembak kaki kanannya oleh polisi, Selasa (3/6/2025).

Saat dilakukan upaya penangkapan, pelaku begal sempat melakukan perlawanan dengan sebilah bedas atau pisau panjang miliknya. Ia pun sempat berduel dengan polisi hingga akhirnya ia berhasil dilumpuhkan.

Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke tujuh TKP pembegalannya, termasuk di Kawasan Jembatan Suramadu. Selain AW, polisi juga menangkap tersangka SM selaku penadah hasil kejahatan AW.

Penangkapan AW berawal dari laporan pembegalan terhadap seorang mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di jalan sebelah timur kampus.

