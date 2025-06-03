Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Aktivitas Vulkanik Kawah Ratu Naik, Pengelola Tangkuban Parahu Klaim Masih Aman

Adi Haryanto , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |21:27 WIB
Aktivitas Vulkanik Kawah Ratu Naik, Pengelola Tangkuban Parahu Klaim Masih Aman
Aktivitas Vulkanik Kawah Ratu Naik (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Meski ada peningkatan aktivitas vulkanik di Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pihak pengelola wisata mengklaim tetap aman.

Direktur Operasional Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu, Ruslan Kaban mengatakan, situasi di kawasan wisata masih dalam kondisi aman dan terkendali.

"Kondisinya masih normal, aktivitas hembusan masih dalam dalam batas aman," ucapnya kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Kendati begitu, dirinya mengakui mendapatkan informasi ada peningkatan aktivitas vulkanik. Hanya kondisi di lokasi Kawah Ratu yang menjadi titik puncak dari Gunung Tangkuban Parahu masih terkendali.

Dikatakannya, aktivitas vulkanik yang naik turun adalah hal wajar terjadi gunung api aktif seperti Tangkuban Parahu. Terkait hal itu pihaknya selalu menerapkan prosedur standar keselamatan bagi wisatawan selama berada di kawasan wisata.

Serta menyiagakan petugas di sejumlah titik untuk memberikan informasi kepada wisatawan. Termasuk prosedur pengamanan dan jalur-jalur evakuasi. 

"Kami selalu imbau wisatawan agar parkir kendaaannya menghadap keluar dari arah kawah agar memudahkan bila diperlukan ada evakuasi," ucap Ruslan seraya terus berkoordinasi dengan pihak vulkanologi untuk mengetahui kondisi terbaru dari Kawah Ratu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159//gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330//gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138524//gunung_dukono_erupsi-hP96_large.jpg
Gunung Dukono Meletus Luncurkan Abu Vulkanik 1.300 Meter, Warga Dilarang Mendekat Radius 4 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/519/3138480//gunung_semeru_erupsi-DpFZ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter, Status Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136632//gunung_dukono_erupsi-ETYW_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/340/3135884//gunung_dukono_erupsi-0g1Z_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1200 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement