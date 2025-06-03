Aktivitas Vulkanik Kawah Ratu Naik, Pengelola Tangkuban Parahu Klaim Masih Aman

BANDUNG BARAT - Meski ada peningkatan aktivitas vulkanik di Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pihak pengelola wisata mengklaim tetap aman.

Direktur Operasional Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu, Ruslan Kaban mengatakan, situasi di kawasan wisata masih dalam kondisi aman dan terkendali.

"Kondisinya masih normal, aktivitas hembusan masih dalam dalam batas aman," ucapnya kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Kendati begitu, dirinya mengakui mendapatkan informasi ada peningkatan aktivitas vulkanik. Hanya kondisi di lokasi Kawah Ratu yang menjadi titik puncak dari Gunung Tangkuban Parahu masih terkendali.

Dikatakannya, aktivitas vulkanik yang naik turun adalah hal wajar terjadi gunung api aktif seperti Tangkuban Parahu. Terkait hal itu pihaknya selalu menerapkan prosedur standar keselamatan bagi wisatawan selama berada di kawasan wisata.

Serta menyiagakan petugas di sejumlah titik untuk memberikan informasi kepada wisatawan. Termasuk prosedur pengamanan dan jalur-jalur evakuasi.

"Kami selalu imbau wisatawan agar parkir kendaaannya menghadap keluar dari arah kawah agar memudahkan bila diperlukan ada evakuasi," ucap Ruslan seraya terus berkoordinasi dengan pihak vulkanologi untuk mengetahui kondisi terbaru dari Kawah Ratu.