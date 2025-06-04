Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Fadli Zon Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemajuan Kebudayaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |10:33 WIB
Fadli Zon Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemajuan Kebudayaan
Menbud Fadli Zon bersama Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Jateng Eris Yunianto. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

SURAKARTA –  Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri diskusi budaya bersama sejumlah pemangku kepentingan kebudayaan di Pendopo Ageng Gendhon Humardhani, Taman Budaya Jawa Tengah.

Dialog ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Kebudayaan di Surakarta dan upaya memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk pemajuan kebudayaan.

Pada kesempatan ini, Menbud Fadli Zon berdiskusi langsung dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Eris Yunianto, Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Suratno, serta sejumlah mitra dan kurator Taman Budaya Jawa Tengah. Turut hadir pula perwakilan dari Komunitas Jambore Keris Nusantara.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas peran strategis Taman Budaya Jawa Tengah sebagai pusat pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan di daerah.

Menbud menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku budaya, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta, dalam mengakselerasi kemajuan kebudayaan nasional.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement