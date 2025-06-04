Fadli Zon Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemajuan Kebudayaan

SURAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri diskusi budaya bersama sejumlah pemangku kepentingan kebudayaan di Pendopo Ageng Gendhon Humardhani, Taman Budaya Jawa Tengah.

Dialog ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Kebudayaan di Surakarta dan upaya memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk pemajuan kebudayaan.

Pada kesempatan ini, Menbud Fadli Zon berdiskusi langsung dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Eris Yunianto, Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Suratno, serta sejumlah mitra dan kurator Taman Budaya Jawa Tengah. Turut hadir pula perwakilan dari Komunitas Jambore Keris Nusantara.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas peran strategis Taman Budaya Jawa Tengah sebagai pusat pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan di daerah.

Menbud menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku budaya, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta, dalam mengakselerasi kemajuan kebudayaan nasional.