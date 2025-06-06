Sopir di Padang Tewas Mengenaskan Digilas Truk Miliknya saat Perbaiki Rem

PADANG – Nasib tragis menimpa seorang sopir truk bernama Hamdani (55), warga Kelok Tempe, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Jumat (6/6/2025).

Hamdan tewas tergilas truk miliknya sendiri saat memperbaiki rem kendaraan di halaman kantor Basoka, Jalan Raya Padang–Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan.

Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Sosmedya mengatakan, korban sedang memperbaiki rem truk Hino bernopol BA 9964 IU yang sedang parkir karena mengalami kerusakan.

“Korban berada di bawah kolong truk saat melakukan perbaikan. Diduga dongkrak yang digunakan tiba-tiba lepas, sehingga truk meluncur dan langsung menggilas tubuh korban,” jelas Kompol Sosmedya.

Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat.