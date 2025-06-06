BNPB Sebut 40% Karhutla Seluas 15 Hektare di Aceh Berhasil Dipadamkan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap perkembangan penanganan, bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, terkait penanganan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang terjadi pada Selasa 3 Juni 2025 lalu.

"Perkembangan pada Kamis (5/6) petugas gabungan telah memadamkan titik api sekitar 40 persen, dari luasan lahan terdampak, sekitar 15 hektar. Karhutla berada di Gampong Kaye Unoe, Kecamatan Darul Makmur," kata Muhari, Jumat (6/6/2025).

Sementara, penanganan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Mandailing, Provinsi Sumatra Utara, Muhari menyampaikan bahwa kebakaran berhasil dipadamkan petugas pada Kamis (5/6) kemarin.

"Kejadian dilaporkan BPBD pada Rabu (4/6), pukul 14.15 WIB. Titik karhutla berada di Desa Pasar III, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Natal. Lahan seluas 3 hektar di area bukit Bendera terdampak kejadian tersebut," pungkasnya.



(Awaludin)