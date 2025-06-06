Tragis! Mahasiswi ITB Tewas Terlindas Truk Tronton

BANDUNG - Peristiwa tragis dialami mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), berinisial OAD (18). OAD tewas terlindas truk di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis 5 Juni 2025 malam.

Kapolsek Jatinangor, Kompol Rogers Thomas mengatakan, korban OAD, pengendara motor, meninggal dunia di lokasi kejadian. Barang bukti sepeda motor dan truk yang terlibat kecelakaan dibawa ke Markas Polres Sumedang.

"Truk dan pengemudinya Oting serta sepeda motor korban telah diamankan di mapolres. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan Unit Gakkum Satlantas Polres Sumedang," kata Rogers, Jumat (6/6/2025).

Kompol Rogers menyatakan, kronologi kecelakaan berawal saat korban OAD mengendarai motor Honda Beat nopol N 6960 ADD pengendara sepeda motor melaju dari arah Bandung ke Sumedang di jalan lurus.