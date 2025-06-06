Breaking News! Innova Tabrak Truk Pengangkut Beton, 3 Tewas dan 1 Balita Selamat

JOMBANG - Sebuah mobil Toyota Innova menabrak bagian belakang truk pengangkut beton yang sedang melaju searah di depannya di ruas jalan tol Km 704 Kesamben, Jombang, Jawa Timur, Jumat (6/6/2025). Akibatnya, tiga dari empat orang di dalam mobil tersebut tewas.

Korban tewas adalah Revadinna (20), Imam Dawud (43) dan Sumiati (70). Ketiganya satu keluarga asal Bubutan, Surabaya.

Sementara, 1 balita berhasil selamat, sedangkan Doni oktavianus (44) pengemudi truk asal Gresik yang ditabrak mobil selamat.

Diduga, peristiwa kecelakaan ini terjadi akibat Imam Dawud, sopir Innova mengantuk saat mengemudi.

“Saya sedang dalam perjalanan mengirim beton dari Surabaya tujuan Bandara Dhoho Kediri, saat melintas di wilayah Kesamben Jombang, tiba-tiba bodi belakang truk ditabrak oleh mobil Innova dengan sangat keras,” ujar Doni,

Akibatnya, Toyota Innova hancur sementara bodi truk tidak mengalami kerusakan sama sekali.

“Mobil Innova rusak parah akibat menabrak,” singkatnya.