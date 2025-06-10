Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral! Anak Jalanan Dibuang ke Banjir Kanal Barat Semarang, Ditemukan Meninggal

Donny Tri Marendra , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |19:34 WIB
SEMARANG - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang membuang sesosok manusia yang telah lemas ke sungai di Semarang. Tubuh korban yang kemudian diangkat oleh warga ternyata sudah meninggal dunia.

Korban adalah anak jalanan yang diduga dikeroyok oleh rekan-rekannya usai berpesta minuman keras (Miras).

Dalam video memperlihatkan korban dibuang ke sungai Banjir Kanal Barat Semarang. Pengambil gambar  yang memergoki kemudian menghardik serta menanyakan apa yang dilakukan oleh orang orang tersebut.

Warga yang kemudian mencari korban kemudian mendapatinya telah tewas tenggelam di sungai. Mayat korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dokter Kariyadi Semarang, Selasa (10/5/2025).

Korban diketahui bernama Feri yang merupakan anak jalanan. Ia dikeroyok rekannya sesama anak jalanan dan akhirnya meninggal di sungai. 

"Sebelum peristiwa terjadi, Feri bersama rekan-rekannya pesta miras di bawah jembatan tersebut," ujar Agus, salah seorang warga sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
