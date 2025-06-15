Viral Trio Srigala Atraksi di Pendopo Pati, Bupati Minta Maaf

PATI - Sebuah video yang menampilkan atraksi grup Trio Srigala sedang bergoyang di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, jadi viral di media sosial. Bupati Pati Sudewo pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

Untuk diketahui, atraksi goyangan dangdut yang ditampilkan Trio Srigala tersebut dianggap tidak pantas oleh waganet lantaran ditampilkan di hadapan para pejabat Pemkab Pati dan tamu undangan.

Hal itu terjadi dalam acara penandatanganan Akte Koperasi Merah Putih dan MoU hari jadi Pati. Di mana Trio Srigala tampil atraktif mencoba menghibur para tamu undangan.

Mereka bergoyang di atas panggung dengan dua orang penyanyi jongkok, kemudian satu lainnya naik di atas punggung mereka, kemudian menggoyangkan pinggulnya.

Tak cuma itu, salah satu personel juga turun menghampiri penonton sembari memutar kepalanya dengan cepat mengibaskan rabut pirangnya, membuat beberapa tamu undangan menghindar. Atraksi itu sontak membuat penonton riuh.

Usai video Trio Srigala beredar luas di medsos, kecaman warganet pun bermunculan karena dianggap tak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat.

