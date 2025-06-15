Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral Trio Srigala Atraksi di Pendopo Pati, Bupati Minta Maaf

Lazarus Sandy , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |00:02 WIB
Viral Trio Srigala Atraksi di Pendopo Pati, Bupati Minta Maaf
Viral Trio Srigala Atraksi di Pendopo Pati, Bupati Minta Maaf (Foto : iNews)
A
A
A

PATI - Sebuah video yang menampilkan atraksi grup Trio Srigala sedang bergoyang di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, jadi viral di media sosial. Bupati Pati Sudewo pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

Untuk diketahui, atraksi goyangan dangdut yang ditampilkan Trio Srigala tersebut dianggap tidak pantas oleh waganet lantaran ditampilkan di hadapan para pejabat Pemkab Pati dan tamu undangan.

Hal itu terjadi dalam acara penandatanganan Akte Koperasi Merah Putih dan MoU hari jadi Pati. Di mana Trio Srigala tampil atraktif mencoba menghibur para tamu undangan.

Mereka bergoyang di atas panggung dengan dua orang penyanyi jongkok, kemudian satu lainnya naik di atas punggung mereka, kemudian menggoyangkan pinggulnya. 

Tak cuma itu, salah satu personel juga turun menghampiri penonton sembari memutar kepalanya dengan cepat mengibaskan rabut pirangnya, membuat beberapa tamu undangan menghindar. Atraksi itu sontak membuat penonton riuh.

Usai video Trio Srigala beredar luas di medsos, kecaman warganet pun bermunculan karena dianggap tak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat.

(Bupati minta maaf di halaman 2)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyanyi Dangdut Pati viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement