Ledakan Hebat Terjadi di Bandung, 2 Rumah Rusak dan 4 Orang Jadi Korban

BANDUNG - Ledakan terjadi di Gang Rahayu 1 RT 7 RW 4 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Senin (16/5/2025). Ledakan berasal dari tabung gas elpiji 3 Kg. Akibatnya, dua rumah warga rusak dan empat orang terluka bakar dilarikan ke RS Hasan Sadikin.

Berdasarkan keterangan saksi mata, Istina, warga Gang Rahayu 1, kronologi kejadian berawal dari tabung gas elpiji yang bocor di rumah nomor 17, tepat di sebelah rumahnya.

Penghuni rumah nomor 17 itu memasukkan tabung gas elpiji ke dalam ember berisi air dan membawanya ke luar. Kemudian satu penghuni rumah pergi ke warung untuk membeli tabung gas baru.

Sekitar pukul 08.00 WIB, tiba-tiba terjadi ledakan keras menghancurkan bagian dapur dan tamu rumah tersebut.

"Ibu ustadz (penghuni rumah nomor 17) beli lagi gas baru. Enggak lama sekitar 5 menit atau 10 menit, tiba-tiba gas meledak," kata Istina.

Saat ledakan terjadi, tabung gas elpiji berada di luar rumah. Namun ledakan terjadi di dapur rumah. Suara ledakan gas elpiji itu sangat keras, terdengar hingga jarak 50 meter lebih dari lokasi. "Meledaknya di dalam (dapur). Suara ledakannya gede," ujar Istina.

Istina melanjutkan, dinding rumah miliknya yang berada di sebelah kiri lokasi kejadian jebol. Selain merusak dua rumah, tuturnya, ledakan gas elpiji itu juga menyebabkan empat orang mengalami luka bakar. Dua diantaranya adalah keluarga Istina.

"(korban luka bakar) adik Ipar saya, sama ibunya. Terus kakaknya ustaz di rumah yang meledak. Pas adik ipar saya lewat mau kerja terkena ledakan," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Tanggap Darurat dan Logistik Diskar PB Kota Bandung Roby Darwan mengatakan, kronologi lebih jelas peristiwa ledakan ini masih dalam penyelidikan.