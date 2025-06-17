Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Iran Tolak Gencatan Senjata karena Tak Kenal Negara Bernama Israel 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |19:12 WIB
Iran Tolak Gencatan Senjata karena Tak Kenal Negara Bernama Israel 
Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone
JAKARTA - Iran menutup perundingan gencatan senjata setelah diserang Israel. Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pun menegaskan tidak mengenal sebuah negara yang diberi nama Israel.

"Kami tidak mengenal negara yang bernama Israel. Yang kami kenal sebuah rezim pendudukan di mana terdapat sejumlah tentara yang menduduki sebuah wilayah," ujar Mohammad kepada wartawan di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Dia memandang konflik Iran dengan zionis yang disebut menduduki sebuah wilayah merupakan wujud perjuangan rakyatnya dalam membela tanah airnya. Konflik ini dimulai dari serangan Israel ke Teheran, yang juga membuat petinggi militer Iran tewas.

"Ini sangat mudah dan sangat sederhana, ketika tidak ada serangan, maka berakhirlah persoalan ini, kami tidak menyerang, tapi kami sedang beladiri. Apabila penyerangan tidak ada, maka beladiri sudah tidak ada lagi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
