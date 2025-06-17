Iran Tolak Gencatan Senjata karena Tak Kenal Negara Bernama Israel

JAKARTA - Iran menutup perundingan gencatan senjata setelah diserang Israel. Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pun menegaskan tidak mengenal sebuah negara yang diberi nama Israel.

"Kami tidak mengenal negara yang bernama Israel. Yang kami kenal sebuah rezim pendudukan di mana terdapat sejumlah tentara yang menduduki sebuah wilayah," ujar Mohammad kepada wartawan di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Dia memandang konflik Iran dengan zionis yang disebut menduduki sebuah wilayah merupakan wujud perjuangan rakyatnya dalam membela tanah airnya. Konflik ini dimulai dari serangan Israel ke Teheran, yang juga membuat petinggi militer Iran tewas.

"Ini sangat mudah dan sangat sederhana, ketika tidak ada serangan, maka berakhirlah persoalan ini, kami tidak menyerang, tapi kami sedang beladiri. Apabila penyerangan tidak ada, maka beladiri sudah tidak ada lagi," tuturnya.