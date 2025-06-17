Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Uang Palsu Rp3 Miliar Beredar di Cilacap, Pelaku Ngaku Sakti Bisa Gandakan Duit

Heri Susanto , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:48 WIB
Uang Palsu Rp3 Miliar Beredar di Cilacap, Pelaku <i>Ngaku</i> Sakti Bisa Gandakan Duit
Uang Palsu Rp3 Miliar Beredar di Cilacap, Pelaku Ngaku Sakti Bisa Gandakan Duit (Foto : iNews)
A
A
A

CILACAP - Berdalih sebagai orang sakti yang mampu menggandakan uang, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi. Modus pelaku yakni mengaku orang sakti dan mampu menggandakan uang, namun uangnya palsu yang kemudian diberikan kepada korban.

 Dari rumah pelaku polisi menyita uang palsu senilai Rp3 miliar yang di simpan pelaku di dalam koper.

Satuan Reserse Polresta Cilacap dan Polsek Kroya, Jawa Tengah, menyita uang palsu sebanyak tersebeut dari rumah Egi Prasetya, selaku pelaku penipuan dan peredaran uang palsu. Pria berusia 53 tahun beserta barang bukti uang palsu pun diamankan polisi.

Kepada korban, pelaku mengaku sebagai orang pintar yang mampu menggandakan uang, dengan syarat korban menyerahkan sejumlah duit kepada pelku. Namun, setelah menerima uang asli dari korban, pelaku memberikan uang palsu berlipat ganda dari jumlah uang yang diserahkan korban.

Aksi penipuan Egi Prasetya terbongkar ketika seorang warga Palembang yang mulanya percaya pelaku mampu menggandakan uang, menyerahkan Rp180 juta. Usai menyerahkan uang, oleh pelaku uang tersebut dilipatkan gandakan menjadi Rp280 juta yang disimpan dalam tas plastik. Tetapi setelah diperiksa, uang  dalam tas plastik tersebut ternyata palsu.

Polisi yang menerima laporan korban kemudian menangkap pelaku di rumahnya di wilayah Kroya, Cilacap. Polisi menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus dan lima puluh ribuan senilai Rp3 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422//longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183751//longsor-wNTy_large.jpg
Update Longsor Cilacap Hari Ketiga: 11 Orang Ditemukan dan 12 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131397//uang-WNsy_large.jpg
BI Buka Suara soal Heboh Uang Pecahan Rp50.000 tapi Nominal Rp5.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131262//tahanan-Z0I1_large.jpg
Usut Uang Palsu, Polisi Bidik Suami Siri Artis Sekar Arum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131255//uang_palsu-Vh2Q_large.jpg
Polisi Lacak Teman Artis Sekar Arum Pemasok Uang Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130771//uang_palsu-TcO8_large.jpg
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek, DPR: Penegakan Hukum Jangan Setengah-Setengah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement